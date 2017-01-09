إعادة-مصادر: دبي تسعى للحصول على قروض لتمويل توسعة مطار آل مكتوم ومعرض إكسبو

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من ديفيد باربوسيا

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر لرويترز اليوم الاثنين إن دبي تعكف على إتمام قروض لتمويل توسعة مطار آل مكتوم الدولي وبناء مركز معرضها إكسبو 2020.

وأضافت المصادر أن من المنتظر أن تتلقى الحكومة تعهدات من بنوك على مدى الأسبوعين القادمين بشأن قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم مشروع توسعة المطار الذي يتكلف 35 مليار دولار بينما سيحتاج مقر المعرض إلى تمويل بنحو سبعة مليارات دولار.

وتابعت أن قرض توسعة المطار ينقسم إلى شريحتين الأولى تقليدية بقيمة ملياري دولار والثانية إسلامية بالعملة المحلية بما يعادل مليار دولار.

وقال أحد المصادر إن البنوك المشاركة في الصفقة التي يرتبها إتش.إس.بي.سي يمكنها تقديم تعهدات تمويل للشريحتين مضيفا أن القرض سيكون لأجل سبع سنوات.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من دائرة المالية بدبي على خطة القرض. ويمثل القرض المرحلة التمويلية الأولى لتوسعة مطار آل مكتوم والتي يستغرق استكمالها 12 عاما حسبما قالت المصادر.

وقالت الحكومة في بيان إن المطار الجديد بعد استكماله سيصبح أكبر مركز للمسافرين والشحن الجوي في العالم مع قدرة استيعابية للتعامل مع ما يزيد على 220 مليون مسافر ومناولة 12 مليون طن من البضائع سنويا.