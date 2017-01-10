ملخص-بلومبرج: الاتحاد للطيران تسعى لجمع 2.6 مليار دولار لتمويل طائرات
10 يناير كانون الثاني (رويترز) - وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر:
* الاتحاد للطيران الإماراتية تجري مباحثات مع بنوك لجمع قروض بقيمة بنحو 2.6 مليار دولار لتمويل تسليمات طائرات.
* الاتحاد للطيران تسعى لجمع ملياري دولار من قروض لأجل 12 عاما لشراء عشر طائرات دريملاينر من بوينج ونحو 600 مليون دولار لتمويل طائرتين طراز A380 السوبرجامبو من إيرباص. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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