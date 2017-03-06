مصادر: مصرف أبوظبي الإسلامي يدرس إصدار صكوك دولارية

دبي 6 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الإثنين إن مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في الإمارة يدرس إصدار صكوك مقومة بالدولار على مدى الأشهر القليلة القادمة.

وقال أحد المصادر طالبا عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات غير معلنة إن المصرف ربما يطلق الإصدار في مايو أيار المقبل.