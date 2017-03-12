مصرف الشارقة الإسلامي يخطط لإصدار صكوك قابلة للتحويل
دبي 12 مارس آذار (رويترز) - قال مصرف الشارقة الإسلامي اليوم الأحد إنه يخطط لإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بما يعادل عشرة بالمئة من رأس المال.
وقال البنك في إشعار لبورصة أبوظبي إن حصيلة بيع الصكوك ستخصص لهيئات وقفية وخيرية ستحددها حكومة الشارقة.
وأضاف أنه أقر أيضا زيادة رأس المال إلى 2.67 مليار درهم (726 مليون دولار) من 2.43 مليار درهم.
(الدولار = 3.672 درهم إماراتي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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