مصادر: اتصالات أبوظبي قد تبيع حصتها بالوحدة النيجيرية بعد التعثر في سداد قرض
دبي/لاجوس 13 مارس آذار (رويترز) - قال مصدران لرويترز إن مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) ومقرها أبوظبي تدرس بيع حصتها في اتصالات نيجيريا بعدما تخلفت الوحدة عن سداد قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لكنها تريد إعادة هيكلة ديون وحدتها قبل البدء في عملية البيع.
وقال أحد المصدرين إن اتصالات ستلتقي مع الدائنين المحليين في نيجيريا يوم الثلاثاء أو الأربعاء لبحث التخلف عن سداد القرض مضيفا أن الشركة الإماراتية تتطلع لحل مشكلة القرض وستبحث عن سعر جيد لبيع حصتها.
وقال أحمد بن علي نائب رئيس أول في اتصالات إن المجموعة لا تعلق على شائعات أو تكهنات بالسوق. ولم يتسن الحصول على تعقيب من اتصالات نيجيريا. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.