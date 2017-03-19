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بنك أبوظبي التجاري يصدر سندات فورموزا بقيمة 230 مليون دولار

Sun Mar 19, 2017 1:23pm GMT
 
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من توم ارنولد

دبي 19 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر لرويترز اليوم الأحد إن بنك أبوظبي التجاري ثاني أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول جمع 230 مليون دولار من بيع سندات فورموزا خمسية في ثاني إصدار له في تايوان خلال الربع الجاري.

وطرح بنكان خليجيان آخران على الأقل سندات فورموزا في العام المنصرم سعيا لتنويع مصادر التمويل.

وسندات فورموزا هي السندات التي تصدرها جهات أجنبية في تايوان بعملات غير الدولار التايواني.

وقالت مصادر إن بنك جيه.بي مورجان تشيس اند كو رتب الإصدار الذي خصص لمؤسسات مستثمرة.

وامتنع بنك أبوظبي التجاري عن التعقيب حين اتصلت به رويترز.

وقال أحد المصادر إنه في وقت سابق من الأسبوع جمع البنك نحو 750 مليون دولار من خلال سندات فورموزا خمسية. ورتب مورجان ستانلي الطرح. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 