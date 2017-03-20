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صناعات الإماراتية توافق على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 400 مليون دولار

Mon Mar 20, 2017 8:12am GMT
 
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دبي 20 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة صناعات الحكومية في أبوظبي اليوم الاثنين إنها حصلت على تسهيل ائتماني متجدد على شريحتين بقيمة 400 مليون دولار.

وتستثمر الشركة في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي.

وسيحل القرض الذي سيكون لأجل ثلاث وخمس سنوات محل تسهيل متجدد قائم حاليا حصلت عليه الشركة في 2013 وسيستخدم لدعم المتطلبات العامة لشركة صناعات.

وقالت صناعات إن التسهيل الجديد الذي ستقدمه 11 مؤسسة مالية سيكون بسعر أقل من تسهيل 2013 لكنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل.

وسيرتب القرض كل من بنكي بي.إن.بي باريبا وأبوظبي الوطني.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 