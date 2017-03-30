أبوظبي الوطني يجمع 587 مليون دولار من سندات خضراء

لندن 30 مارس آذار (رويترز) - قالت بورصة لندن اليوم الخميس إن بنك أبوظبي الوطني أصدر أول سندات خضراء من منطقة الخليج ليجمع 587 مليون دولار لتمويل مشاريع مكافحة تغير المناخ.

تستخدم حصيلة هذا النوع من السندات للمساعدة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ووسائل النقل غير المضرة بالبيئة ومعالجة مياه الصرف.

وقالت البورصة في بيان "ترحب بورصة لندن اليوم بإدراج أول سندات خضراء على الإطلاق من منطقة الخليج أصدرها بنك أبوظبي الوطني."

وقال داركو هايدوكوفيتش مدير صناديق أدوات الدخل الثابت والتحليلات ببورصة لندن "يقود (البنك) جهود فتح مجال التمويل البيئي والنهوض به في أنحاء منطقة الشرق الأوسط."

تدرج السندات البالغة مدتها خمس سنوات في بورصة لندن.