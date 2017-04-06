مقدمة 1-دريك اند سكل دبي ستتباحث مع البنوك بشأن ديونها وتسهيلات جديدة

(لإضافة تفاصيل وسياق)

من توم أرنولد وهديل الصايغ

دبي 6 أبريل نيسان (رويترز) - قال وائل علان الرئيس التنفيذي لشركة دريك اند سكل انترناشونال لرويترز اليوم الخميس إن الشركة التي مقرها دبي تنوي البدء في محادثات مع البنوك في مايو أيار بشأن ديونها القائمة ولنيل الدعم المالي لمشاريع جديدة.

وقال علان بالهاتف إن شركة الإنشاءات أرسلت اتفاقات عدم إفشاء إلى مقرضيها وستواصل ذلك حتى منتصف ابريل نيسان.

وأوضح أن دريك اند سكل تستهدف مناقشة إعادة جدولة مدفوعات الديون القائمة في ضوء ظروف تباطؤ السوق ونيل الدعم لخطة أعمالها للفترة بين 2017 و2021.

وقال إن الشركة ستسعى أيضا لنيل الدعم لتسهيلات ضمان، وهي أدوات مالية مثل ضمانات العطاء أو ضمانات حسن التنفيذ ترتبط بالمشاريع الإنشائية، وتسهيلات سيولة لدعم مشروعات جديدة.

كانت الشركة عينت في ديسمبر كانون الأول برايس ووتر هاوس كوبرز كمستشار استراتيجي ومالي لمساعدتها في "فحص هيكل رأسمال الشركة والتزاماتها المالية".

تأتي تعليقات علان بعدما قالت مصادر لرويترز إن دريك اند سكل وزعت اتفاقات عدم إفشاء على مقرضيها الرئيسيين الأسبوع الجاري لمناقشة استراتيجيتها وخطط إعادة الرسملة.