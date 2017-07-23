مسح للبنك المركزي: نمو طفيف للطلب على الائتمان في الإمارات
دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - أظهر مسح لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الأحد أن الطلب على الائتمان التجاري والقروض الشخصية في الإمارات زاد قليلا في ربع السنة من ابريل نيسان إلي يونيو حزيران ومن المتوقع أن ينمو قليلا في ربع الحالي أيضا.
وبلغ صافي ميزان إقراض الشركات - النسبة المرجحة للمشاركين في المسح الذين ذكروا أن ثمة نموا للطلب على القروض مخصوما منه من ذكروا أن هناك تراجعا - زائد 7.5 مقارنة مع 7.6 في الربع السابق.
وقال أكثر من 50 بالمئة من المشاركين في المسح إنه لم يطرأ تغير على معايير الائتمان في تلك الفترة في حين قال ما بين 25 و35 بالمئة إن هناك تراجعا متواضعا. وبالنسبة للربع الحالي توقع المشاركون ارتفاع مؤشر الصافي إلى زائد 16.3. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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