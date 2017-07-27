مصادر: أبوظبي التجاري يجمع 320 مليون دولار من سندات فورموزا

من توم أرنولد وديفيد باربوشيا

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أبلغت مصادر رويترز اليوم الخميس أن بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول، جمع 320 مليون دولار من خلال بيع سندات فورموزا لأجل خمس سنوات.

دخلت عدة بنوك خليجية سوق سندات فورموزا على مدى العام المنقضي. يباع هذا النوع من السندات في تايوان من مقترضين أجانب ويكون مقوما بعملات غير الدولار التايواني.

وقالت المصادر إن مستثمرين من المؤسسات اشتروا الإصدار الذي تمت تسويته أمس الأربعاء. وأضاف أحد المصادر أن مصرفا تايوانيا رتب العملية لكنه أحجم عن ذكر اسمه.

ولم يرد بنك أبوظبي التجاري على طلب من رويترز للتعقيب.

كان أبوظبي التجاري جمع 230 مليون دولار من خلال بيع سندات فورموزا لأجل خمس سنوات في مارس آذار. وفي وقت سابق من العام جمع حوالي 750 مليون دولار من سندات فورموزا لأجل خمس سنوات أيضا.