مقدمة 1-مصادر: الشارقة تكلف إتش.إس.بي.سي لإنشاء برنامج صكوك دولارية

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من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 2 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن إمارة الشارقة كلفت إتش.إس.بي.سي لإعداد برنامج صكوك دولارية في إطار سعي الحكومة للاقتراض لخفض عجز الميزانية.

وقال أحد المصادر إن من المتوقع أن يكون أول إصدار في برنامج الصكوك الجديد في الربع الأخير من العام الحالي.

وامتنع إتش.إس.بي.سي عن التعليق. ولم ترد حكومة الشارقة على طلبات للتعليق بعد.

والشارقة ليست حديثة العهد بسوق الدين حيث أصدرت صكوكا لأجل عشرة أعوام بقيمة 750 مليون دولار في 2014 وصكوكا لأجل خمس سنوات قيمتها 500 مليون دولار في يناير كانون الثاني من العام الماضي.

وتظهر بيانات تومسون رويترز أن الصكوك المستحقة في 2024 بمعدل ربح 3.764 بالمئة قد بلغ عائدها 3.1 بالمئة اليوم في حين أن الصكوك المستحقة في 2021 بربح 3.839 بالمئة قد بلغ عائدها 2.74 بالمئة.

وكان هذان الإصداران مستقلين في حين أن هذه هي المرة الأولى التي تسعى الإمارة فيها لإنشاء برنامج اقتراض عالمي.