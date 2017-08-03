اينوك الإماراتية تحصل على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 500 مليون دولار

دبي 3 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) في بيان اليوم الخميس إنها حصلت على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 500 مليون دولار تعتزم استخدامه في دعم نموها خلال السنوات القليلة المقبلة.

وسيقدم القرض البالغ أجله ثلاث سنوات مجموعة من سبعة بنوك تضم بنك الإمارات دبي الوطني وبنك إيه.بي.إن أمرو وبنك دي.بي.إس وبنك الخليج الدولي وسيتي وبنك ستاندرد تشارترد وبنك البحرين والكويت.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك "تركز مجموعة اينوك خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تعزيز إمكاناتها لدعم الطلب المحلي المتنامي على الطاقة بما يتوافق مع أهداف خطة دبي 2021 والتحضيرات الجارية لاستضافة معرض إكسبو 2020.

"يتضمن ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة اينوك في جبل علي بنسبة 50 في المئة لتصل إلى 210 آلاف برميل يوميا، فضلا عن توسعة مشروع خط أنابيب فالكون من خلال إنشاء خط بطول 16 كيلومترا لإمداد مطار آل مكتوم الدولي بوقود الطائرات بنهاية عام 2019".