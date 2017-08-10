مصحح-مصادر: جيه.بي.اف رأس الخيمة في محادثات لإعادة التفاوض على ديون بملياري درهم

(لحذف الإشارة إلى هيئة رأس الخيمة للاستثمار في الخبر المنشور في 6 أغسطس)

من هديل الصايغ وتوم أرنولد

دبي 6 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مصرفية لرويترز إن جيه.بي.اف رأس الخيمة تجري محادثات مع البنوك لإعادة التفاوض على ديون حجمها مليارا درهم (544.6 مليون دولار).

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمائها لأن الأمر غير معلن إن الشركة المنتجة للبوليستر والتي تقول على موقعها إنها تابعة لمجموعة جيه.بي.اف الهندية قد اتصلت بالمقرضين لإجراء مراجعة بخصوص التزامات ديونها.

ولم ترد جيه.بي.اف رأس الخيمة على طلب من رويترز للتعقيب.

تنتج الشركة أليافا صناعية تستخدم في صناعة الأقمشة وعبوات المشروبات والصابون السائل والمنظفات التي تستخدم لمرة واحدة.

وقال أحد المصادر إن جيه.بي.اف رأس الخيمة، التي تربطها صلات مع 19 بنكا، تبحث تمديد آجال استحقاق ديون مصرفية قائمة بنحو 1.96 مليار درهم.

وقال مصدر ثان إن الشركة قد تسعى لإعادة هيكلة الديون لكن القرار لم يتخذ بعد.

وأظهرت أحدث بيانات مالية على موقع المجموعة أن جيه.بي.اف رأس الخيمة منيت بخسائر سنوية 110.03 مليون درهم (29.96 مليون دولار) في العام المنتهي في 31 مارس آذار 2016 مقارنة مع أرباح 1.44 مليون درهم قبل عام.

وجيه.بي.اف رأس الخيمة أحد خمسة مصانع تملكها مجموعة جيه.بي.اف وتقع المصانع الأخرى في الهند وبلجيكا والبحرين. والمجموعة مدرجة في بورصة الهند وأعلنت في الثالث من الشهر الجاري عزمها بحث بيع أو إعادة هيكلة وحدات تابعة في الخارج دون ذكر تفاصيل.