مصادر: مصرف الهلال بأبوظبي يصدر صكوكا خاصة بقيمة 100 مليون دولار

من ديفيد باربوشيا وتوم ارنولد

دبي 7 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن مصرف الهلال المملوك لحكومة أبوظبي جمع 100 مليون دولار من خلال إصدار صكوك خاص.

والطرح، الذي قاد ترتيبه بنك أبوظبي الأول، لأجل عامين بعائد 90 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن لأجل ثلاثة أشهر (ليبور).

ولم يرد مصرف الهلال على الفور على رسالة عبر البريد الإلكتروني ومكالمات طلبا للتعليق.

وطرح البنك إصدار صكوك خاص بقيمة 225 مليون دولار في يونيو حزيران من العام الماضي ووصف الصفقة بأنها أول إصدار صكوك خاص من مؤسسة إماراتية وأول صكوك ممتازة بدون ضمان مقومة بالدولار لكيان في أبوظبي منذ عام 2013.

وتستحق الصكوك في يناير كانون الثاني 2019 بينما يحل أجل الطرح الجديد في 14 أغسطس آب من العام ذاته.

وطرح مصرف الهلال في عام 2013 برنامجا للصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار في 2013 وفي إطاره أصدر صكوكا لأجل خمسة أعوام بقيمة 500 مليون دولار فضلا عن إصدار الصكوك الخاص.

كما جمع البنك رأسمال إضافي من خلال إصدار صكوك هجين لتعزيز رأس المال من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار في عام 2014.