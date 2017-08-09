ملخص-دريك آند سكل تحصل على قرض حسن يصل إلى 100 مليون درهم من تبارك للاستثمار

9 أغسطس آب (رويترز) - دريك آند سكل انترناشونال:

* تعلن أنها ستحصل على قرض حسن بقيمة تصل إلى 100 مليون درهم من تبارك للاستثمار في إطار برنامجها لإعادة هيكلة رأس المال.

* تقول القرض سيساعد دريك آند سكل انترناشونال على تلبية المتطلبات الفورية لرأس المال العامل مع استكمال المرحلة الأولي من إعادة هيكلة رأس المال.