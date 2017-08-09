ملخص-دريك آند سكل تحصل على قرض حسن يصل إلى 100 مليون درهم من تبارك للاستثمار
9 أغسطس آب (رويترز) - دريك آند سكل انترناشونال:
* تعلن أنها ستحصل على قرض حسن بقيمة تصل إلى 100 مليون درهم من تبارك للاستثمار في إطار برنامجها لإعادة هيكلة رأس المال.
* تقول القرض سيساعد دريك آند سكل انترناشونال على تلبية المتطلبات الفورية لرأس المال العامل مع استكمال المرحلة الأولي من إعادة هيكلة رأس المال.
* تقول إن الجانبين سيتفقان على آليات السحب والدفع للقرض، ويمكن تنفيذها على شكل شرائح. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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