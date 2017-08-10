مسؤول: طاقة الإماراتية ستعيد تمويل سندات بقيمة 500 مليون دولار استحقاق أكتوبر

أبوظبي 10 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤول في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الخميس إن الشركة تخطط لطرق أبواب السوق من أجل إعادة تمويل سندات أجلها عشر سنوات بقيمة 500 مليون دولار تستحق في أكتوبر تشرين الأول.

وقال محمد الأحبابي الرئيس التنفيذي المالي للشركة بالإنابة أيضا خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين إن شركة الطاقة الحكومية قامت العام الماضي بإعادة تمويل سندات قيمتها 500 مليون دولار استحقاق مارس آذار 2017.