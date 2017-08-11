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ملخص-آيبيك تتلقى أموالا من صندوق ماليزي في إطار اتفاق لتمديد مهلة سداد ديون

Fri Aug 11, 2017 9:23am GMT
 
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11 أغسطس آب (رويترز) - آيبيك جي.إم.تي.إن:

* تقول آيبيك تلقت أموالا كانت مطلوبة بحلول 12 أغسطس آب 2017 كشرط لتطبيق تمديد مهلة سداد الديون المتفق عليه مع وزير المالية الماليزي وصندوق وان.إم.دي.بي الماليزي.

* تقول وزارة المالية الماليزية وصندوق وان.إم.دي.بي لديهما مهلة حتى 31 أغسطس آب لاستكمال سداد الديون التي كانت مستحقة في البداية بحلول 31 يوليو تموز 2017. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 
 