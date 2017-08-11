مقدمة 1-وان.إم.دي.بي الماليزي يسدد 350 مليون دولار لأبوظبي في إطار اتفاق ديون

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كوالالمبور 11 أغسطس آب (رويترز) - قال صندوق وان.إم.دي.بي الماليزي اليوم الجمعة إنه حول ما يعادل 350 مليون دولار إلى شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع مددت أبوظبي مجددا المهلة الممنوحة للصندوق الماليزي المتعثر، الذي لاحقته مزاعم احتيال وغسل أموال، لسداد ديون قدرها 603 ملايين دولار شريطة أن يدفع ما لا يقل عن 310 ملايين دولار في موعد أقصاه 12 أغسطس آب. وتستحق بقية الأموال بجانب الفائدة بحلول 31 أغسطس آب.

وقال الصندوق في بيان "جميع الأموال المسددة لآيبيك من حصيلة برنامج الترشيد الحالي"، في إشارة إلى برنامج إعادة توزيع وبيع الأصول الذي تبناه الصندوق على مدى العامين الماضيين.

وأكد متحدث باسم آيبيك تلقي المدفوعات، لكنه لم يخض في تفاصيل.