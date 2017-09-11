الاتحاد العقارية بدبي قد تصدر صكوكا لدعم مشروع موتور سيتي

دبي 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية بدبي اليوم الاثنين إن الشركة قد تصدر سندات إسلامية (صكوكا) لتمويل بناء مشروع عقاري جديد في الإمارة بقيمة نحو ثمانية مليارات درهم (2.2 مليار دولار).

وقال ناصر بطي عمير بن يوسف خلال مؤتمر صحفي إن الاتحاد العقارية ستجمع تمويلا بنحو ملياري درهم سنويا.

وأضاف أن الشركة لديها عدة مصادر محتملة للتمويل، من بينها صكوك وسندات تقليدية. وستتخذ الشركة قرارا بخصوص الأداة التي ستستخدمها بحلول نهاية العام الحالي.

وذكر يوسف أن الاتحاد وقعت اتفاقا مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية لبناء المشروع، وستشارك الشركة الصينية في التمويل.

وسيتمخض المشروع الذي يعرف باسم موتور سيتي عن بناء ما إجماليه نحو 18 ألف وحدة، من بينها منشآت سكنية وتجارية وضيافة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)