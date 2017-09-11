الرئيس التنفيذي: ديار للتطوير بدبي تسعى لاقتراض 300 مليون درهم العام المقبل

دبي 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير بدبي إن الشركة تعتزم مخاطبة بنوك العام المقبل للحصول على قرض بقيمة 300 مليون درهم (81.68 مليون دولار) لبناء مشروع عقاري في دبي.

والمشروع الذي يطلق عليه ساوث باي تقدر تكلفته بمليار درهم وسيغطي مساحة تتجاوز 1.3 مليون قدم مكعبة في الخليج التجاري وهي منطقة قريبة من حي المال في دبي.

وذكرت الشركة في بيان منفصل أن المشروع يضم شققا سكنية ووحدات فندقية.