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#AE Debt News
11 أيلول سبتمبر 2017 / 11:58 / منذ شهر واحد

الرئيس التنفيذي: ديار للتطوير بدبي تسعى لاقتراض 300 مليون درهم العام المقبل

صحفيو رويترز

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دبي 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير بدبي إن الشركة تعتزم مخاطبة بنوك العام المقبل للحصول على قرض بقيمة 300 مليون درهم (81.68 مليون دولار) لبناء مشروع عقاري في دبي.

والمشروع الذي يطلق عليه ساوث باي تقدر تكلفته بمليار درهم وسيغطي مساحة تتجاوز 1.3 مليون قدم مكعبة في الخليج التجاري وهي منطقة قريبة من حي المال في دبي.

وذكرت الشركة في بيان منفصل أن المشروع يضم شققا سكنية ووحدات فندقية.

الدولار= 3.6730 درهم إماراتي إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

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