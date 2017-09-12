مصادر: دبي تجمع قرضا بقيمة 1.1 مليار دولار لتوسعة المترو

من ديفيد باربوشيا

دبي 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن حكومة دبي جمعت قرضا بقيمة 1.1 مليار دولار سيستخدم في توسعة نظام المترو بالإمارة، لتستكمل أول خطوة في برنامج لتمويل البنية التحتية قد تبلغ قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار.

والقرض البالغة قيمته 1.1 مليار دولار هو الجزء التجاري من تمويل إجمالي مطلوب للمشروع، ومن المتوقع أن يتم الحصول على البقية من خلال قروض مضمونة من قبل وكالات ائتمان الصادرات.

وقالت المصادر إن بنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وانتيسا سان باولو وسانتاندير وستاندرد تشارترد قدموا القرض البالغ أجله عشر سنوات.

وامتنع متحدث باسم دائرة المالية في دبي عن التعقيب. ولم ترد البنوك الخمسة حتى الآن على طلبات للتعليق.

وسيدعم القرض التوسعة البالغ طولها 15 كيلومترا لمترو دبي صوب موقع معرض وورلد إكسبو الذي تستضيفه الإمارة في 2020.

وتوسعة المترو من بين عدد من مشاريع البنية التحتية الكبرى ذات الصلة بتطوير مركز معرض إكسبو.

وتقوم دبي أيضا بتوسعة مطار آل مكتوم الدولي، والذي اقترضت من أجلها ثلاثة مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام، وتعتزم أن تستثمر فيه نحو 35 مليار دولار.

وخاطبت الحكومة البنوك بشأن قرض توسعة المترو العام الماضي لتطلب تسهيلا تجاريا علاوة على تمويل مدعوم من وكالات ائتمان الصادرات.

وعرضت دبي في البداية الحصول على قرض تجاري لأجل عشر سنوات بسعر فائدة لا يتجاوز 200 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور). ولم يتضح حتى الآن التسعير للاتفاق النهائي. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)