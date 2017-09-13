مستثمرون يقترحون على دانة غاز إعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار

دبي 13 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت لجنة تمثل حاملي صكوك قيمتها نحو 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز الإماراتية المدرجة في أبوظبي إنها قدمت لإدارة الشركة مقترحا بإعادة هيكلة الصكوك.

وترفض دانة غاز سداد قيمة الصكوك التي تستحق في أكتوبر تشرين الأول على أساس أن تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي خلال السنوات الماضية تجعل تلك الصكوك مخالفة للقانون في الإمارات العربية المتحدة، وهو الأمر الذي ينفيه حاملو الصكوك.

وتشمل بنود المقترح سداد دفعة نقدية لحاملي الصكوك قدرها 300 مليون دولار وتمديد أجل الاستحقاق ثلاث سنوات والإبقاء على معدلات الربح الدورية الحالية للمستثمرين.

وقالت اللجنة اليوم الأربعاء ”المقترح يحظى بالدعم المبدئي من حاملي أكثر من 70 بالمئة من إجمالي قيمة الصكوك“.

والقضية منظورة أمام القضاء البريطاني والإماراتي ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا في لندن جلسة استماع كبرى للنظر في القضية الأسبوع القادم.

وقال مصدر قريب من دانة إن اقتراح الدائنين لإعادة هيكلة الصكوك غير واقعي وغير مقبول مضيفا أن الشركة ستمضي قدما في التقاضي بشأن الصكوك أمام محاكم بريطانيا والإمارات العربية المتحدة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)