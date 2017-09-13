مقدمة 1-مستثمرون يقترحون على دانة غاز إعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار

* المقترح تم تقديمه قبل وقت قصير من جلسة في محكمة بلندن

* بنود المقترح تتضمن سداد 300 مليون دولار وتمديد أجل الاستحقاق ثلاث سنوات

* لجنة ممثلة لحاملي الصكوك تقول إن حاملي ما يزيد عن 70 في المئة من إجمالي قيمة الصكوك يدعمون المقترح (لإضافة تفاصيل)

من ديفيد باربوشيا

دبي 13 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت لجنة تمثل حاملي صكوك قيمتها نحو 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز الإماراتية المدرجة في أبوظبي إنها قدمت لإدارة الشركة خطة لإعادة هيكلة الصكوك.

وترفض دانة غاز سداد قيمة الصكوك التي تستحق في أكتوبر تشرين الأول على أساس أن تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي خلال السنوات الماضية تجعل تلك الصكوك مخالفة للقانون في الإمارات العربية المتحدة، وهو الأمر الذي ينفيه حاملو الصكوك.

وتقول دانة غاز إن الصكوك الصادرة بنظام المضاربة لم تعد مستخدمة بعدما كان هذا الهيكل شائعا حين أصدرت الصكوك في 2007، وتقول الشركة إن كثيرا من خصائص تلك الصكوك لم تعد مقبولة.

ولجأت الشركة وحاملو الصكوك إلى المحاكم في بريطانيا والإمارات العربية المتحدة، في قضية يتابعها عن كثب قطاع التمويل الإسلامي العالمي، إذ يمكن أن تصبح سابقة لنزاعات أخرى مماثلة. ومن المنتظر أن تعقد المحكمة العليا بلندن جلسة مهمة للنظر في القضية الأسبوع القادم.

وقالت لجنة حاملي الصكوك اليوم الأربعاء إن المقترح، الذي يحظى بالدعم المبدئي من حملة ما يزيد عن 70 في المئة من إجمالي قيمة الصكوك، سيكون أساس مناقشة إعادة الهيكلة.

ولم تصدر دانة غاز على الفور بيانا للرد على المقترح، لكن مصدرا قريبا من الشركة المنتجة للغاز الطبيعي وصفه بأنه ”غير واقعي“ و”غير مقبول“. وقال المصدر لرويترز إنه نتيجة لذلك ستمضي دانة قدما في التقاضي بشأن الصكوك أمام محاكم بريطانيا ودولة الإمارات.

وتشمل بنود المقترح سداد دفعة نقدية لحاملي الصكوك قدرها 300 مليون دولار تقسم مناصفة بين شريحتي الصكوك، ونصف السندات الإسلامية قابل للتحويل إلى أسهم.

وتعرضت دانة غاز لضغوط مالية في السنوات الأخيرة في ظل الصعوبة التي واجهتها للحصول على مدفوعات من إقليم كردستان العراق ومصر. لكن في نهاية الشهر الماضي توصلت الشركة إلى اتفاق مع حكومة كردستان التي وافقت على دفع مليار دولار لكونسورتيوم يضم دانة.

وتلقت دانة 350 مليون دولا من ذلك المبلغ، لكن نحو نصفه مخصص للاستثمار في كردستان بموجب اتفاق التسوية.

ويشمل المقترح الذي قدمته اللجنة أيضا تمديد أجل استحقاق الصكوك ثلاث سنوات والإبقاء على معدلات الربح الدورية الحالية للمستثمرين، وهي تسعة في المئة للصكوك العادية وسبعة في المئة للصكوك القابلة للتحويل.

كما يتضمن الاقتراح الإبقاء على سعر تحويل الصكوك عند 0.75 درهم. ويبلغ السعر الحالي لسهم دانة غاز في السوق 0.81 درهم مرتفعا 27 بالمئة منذ إعلان الاتفاق مع كردستان.

وقال حاملو الصكوك إن أحد مطالب مقترحهم أن تسعى دانة لإدراج مزدوج في بورصة لندن نظرا لأن ذلك سيزيد سيولة أسهمها ويعزز الاهتمام بها.

كانت دانة قالت من قبل إن من المرجح أن يتعين على حاملي الصكوك سداد مبلغ مالي كبير لها إذا نجحت في الحصول على حكم قضائي بأن الصكوك غير قانونية. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)