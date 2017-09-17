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#AE Debt News
17 أيلول سبتمبر 2017 / 13:12 / منذ شهر واحد

مصادر: إعمار تحصل على قرض 1.5 مليار دولار من أبوظبي الأول

صحفيو رويترز

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من ديفيد باربوشيا

دبي 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأحد إن إعمار العقارية حصلت على قرض قيمته 1.5 مليار دولار من بنك أبوظبي الأول.

واتفقت إعمار التي مقرها دبي وتعمل في تطوير العقارات السكنية والفنادق ومراكز الترفيه والتسوق على التمويل بعد إجراء محادثات مع بعض البنوك بخصوص ثلاثة قروض ثنائية قيمة كل منها 500 مليون دولار.

وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها لأن الأمر غير علني بعد إن الشركة قررت في النهاية الحصول على قرض واحد قيمته 1.5 مليار دولار من بنك أبوظبي الأول.

وأحجمت متحدثة باسم إعمار عن التعليق في حين لم يرد بنك أبوظبي الأول على طلب للتعقيب.

وقال أحد المصادر إن القرض لأجل خمس سنوات وبهامش 135 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور).

وقالت المصادر إن من الممكن في ضوء الحجم الكبير للتسهيل أن يحاول أبوظبي الأول بيعه في السوق الثانوية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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