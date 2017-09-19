مصادر: مجموعة أبوظبي المالية تنوي إصدار سندات بقيمة 100 مليون دولار في طرح خاص

دبي 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن مجموعة أبوظبي المالية تدرس إصدار دين بقيمة 100 مليون دولار عبر طرح سندات خاص.

يأتي الإصدار الذي يبلغ أجله ثلاث سنوات بحسب المصادر في وقت يتسم بالهدوء النسبي في أسواق الدين بمنطقة الخليج التي لم تشهد سوى القليل من الإصدارات طوال أشهر الصيف.

وقطع بيع البحرين دين بقيمة ثلاثة مليارات دولار ذلك الهدوء الأسبوع الماضي وسيليه هذا الأسبوع بيع البنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من السعودية مقرا سندات دولارية.

لكن إصدارات الشركات تتسم بالندرة. وكان الإصدار الأحدث هو لسندات بقيمة 375 مليون دولار باعتها توباز للملاحة الإماراتية في يوليو تموز الماضي. ومجموعة أبوظبي المالية هي شركة استثمار مملوكة للقطاع الخاص تدير أصولا بقيمة تزيد على خمسة مليارات دولار. وتعمل الشركة التي تستثمر في القطاع العقاري بلندن وشرق أوروبا في عدد من المجالات المالية بما في ذلك الاستثمار المصرفي وإدارة الأصول والاستثمار المباشر.

كما تقرض الشركة أيضا قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة وتستثمر عادة في المشروعات ما بين 50 و500 مليون دولار بحسب موقعها الإلكتروني.

وامتنعت المجموعة عن التعقيب.