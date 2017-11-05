مصادر: أدنوك توقع قرضا قيمته 6 مليارات دولار مع 13 بنكا

من ديفيد باربوشيا وستانلي كارفالو

دبي 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأحد إن من المتوقع أن توقع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عملاق النفط الإماراتي، بنهاية الأسبوع اتفاقا للحصول على قرض قيمته ستة مليارات دولار بعدما تلقت تعهدات من مجموعة تضم 13 بنكا.

وتقوم أدنوك، التي تدير جميع الاحتياطيات النفطية المؤكدة تقريبا في دولة الإمارات، بجمع التمويل في إطار خطة لإصلاح هيكل رأسمالها تتضمن من بين أشياء أخرى الحصول على مزيد من القروض وطرحا عاما أوليا لحصص أقلية في بعض وحداتها.

وتمت تغطية الدين وزيادة بعدما استقطب تعهدات بنحو 750 مليون دولار من كل بنك في المجموعة. وقالت المصادر إن التعهدات ستُخفض لتصل إلى الحجم المستهدف للقرض عند ستة مليارات دولار.

وقال أحد المصادر إن مجموعة البنوك تتكون من بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو.اف.جيه وبي.ان.بي باريبا وسيتي وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميزوهو وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد وسوميتومو ميتسوي وأوني كريديت.

وقال متحدث باسم أدنوك حينما سئل عن القرض إن الشركة “تتخذ نهجا أنشط لضبط هيكل رأسمالها من أجل إطلاق القيمة وتحرير رأس المال وتحسين العائدات وقيادة نمو سلس. ولذا تدرس أدنوك خيارات متنوعة فيما يتعلق باستراتيجيتها التمويلية.

”الاستخدام التدريجي والحصيف للقروض البنكية وأشكال التمويل الأخرى خيار تمويل جذاب ومجد لهيكل أمثل وأكثر فعالية لرأسمال أدنوك ويتيح أيضا الاستفادة من أوعية سيولة جديدة وأكثر تنوعا“.

بدأت أدنوك مناقشات مع البنوك بخصوص القرض وتسهيلات تمويلية أخرى في وقت سابق هذا العام في علامة على أن شركات الطاقة الشرق أوسطية تعيد التفكير في استراتيجيتها للتوسع في حقبة هبوط أسعار النفط.

وجمعت شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام، التي تسيطر عليها أدنوك، نحو ثلاث مليارات دولار الشهر الماضي من أول إصدرار سندات لها والذي اجتذب طلبات بما يزيد على 11 مليار دولار أثناء تسويق الصفقة.

وتعد أدنوك أيضا لطرح عام أولي لأسهم في وحدتها لبيع الوقود بالتجزئة قد يجمع ما يصل إلى ملياري دولار حسبما قالته مصادر لرويترز. وربما تدرج الشركة أكثر من عشرة بالمئة من أنشطتها لبيع الوقود بالتجزئة في أوائل 2018.

يتضمن القرض البالغ ستة مليارات دولار المتوقع توقيع اتفاقه هذا الأسبوع شرائح لأجل ثلاث وخمس سنوات. وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن القرض يحمل فائدة في نطاق 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) لشريحة الخمس سنوات و35 نقطة أساس فوق ليبور لشريحة الثلاث سنوات. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)