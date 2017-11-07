مرتب: الإمارات دبي الوطني يحدد السعر الأولي لسندات دولارية

دبي 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات دولارية لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، اليوم الثلاثاء تحديد السعر الاسترشادي الأولي لإصدار السندات المزمع لأجل خمس سنوات في حدود 140 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وإصدار السندات الممتازة غير المضمونة بالحجم القياسي مما يعني أنه لن يقل عن 500 مليون دولار.

يدير ترتيب الإصدار والدفاتر الإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.سي ونومورا وسوسيتيه جنرال وبنك ستاندرد تشارترد ومن المتوقع أن يحصل على تصنيف ‭‭A+‬‬ من فيتش و‭‭A3‬‬ من موديز. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)