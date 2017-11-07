مصادر: مشروع مشترك مسؤول عن محطة الفجيرة 1 سيعلن عن سندات مشاريع

من روبرت هوج وديفيد باربوشيا

لندن/دبي 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن من المقرر أن تعلن شركة الإمارات سيمكورب للماء والطاقة، المشروع المشترك المسؤول عن محطة لتحلية المياه في الفجيرة، عن طرح سندات مشاريع دولارية اليوم الثلاثاء.

ويأتي الطرح بعد أقل من أسبوعين من طرح سندات مشاريع بقيمة ثلاثة مليارات دولار من جانب وحدة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والتي اجتذبت طلبات تتجاوز 11 مليار دولار أثناء تسويقها مما يظهر إقبال المستثمرين على هذه الإصدارات.

وتعد أدوات الدين هذه أدوات تمويل جديدة نسبيا في الشرق الأوسط حيث كان من المعتاد تمويل المشروعات من خلال قروض مصرفية نظرا للسيولة العالية في البنوك قبل انخفاض أسعار النفط منذ ثلاثة أعوام.

وذكرت المصادر أن من المتوقع أن يتولى سيتي جروب وإتش.إس.بي.سي ترتيب الصفقة.

وتمتلك هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حصة نسبتها 60 بالمئة في محطة التحلية المعروفة باسم محطة الفجيرة 1 المستقلة للماء والطاقة بينما تمتلك النسبة الباقية شركة سيمكورب جلف القابضة المملوكة لشركة سيمكورب للصناعات السنغافورية.

وأحجم بنك إتش.إس.بي.سي عن التعليق ولم ترد هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وسيتي على طلب التعقيب.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2015 قال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات سيمكورب للماء والطاقة إن الشركة تدرس طرح سندات مشاريع، لكنه لم يكشف عن حجم الطرح المزمع.

وذكر موقع شركة الإمارات سيمكورب للماء والطاقة أن محطة الفجيرة من ”أكبر محطات تحلية المياه الهجينة في العالم بمعدل طاقة 893 ميجاوات وتحلية مياه البحر بمعدل 100 مليون جالون“. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)