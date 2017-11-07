بنك الإمارات دبي الوطني يطلق سندات قيمتها 750 مليون دولار

دبي 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، اليوم الثلاثاء أن البنك أطلق الإصدار البالغة مدته خمس سنوات وقيمته 750 مليون دولار عند 125 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

كان السعر الاسترشادي الأولي للإصدار 140 نقطة أساس حسبما أُعلن في وقت سابق اليوم ثم تقلص عشر نقاط أساس مع تسويق العملية التي استقطبت طلبات اكتتاب بأكثر من 1.4 مليار دولار.

يدير ترتيب الإصدار والدفاتر الإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.سي ونومورا وسوسيتيه جنرال وبنك ستاندرد تشارترد ومن المتوقع أن يحصل على تصنيف ‭‭A+‬‬ من فيتش و‭‭A3‬‬ من موديز. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)