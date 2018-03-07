مقدمة 1-طيران الإمارات تطلق جولة ترويجية لصكوك دولارية الخميس

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دبي 7 مارس آذار (رويترز) - تجتمع طيران الإمارات مع مستثمرين دوليين في أدوات الدخل الثابت من غد الخميس للترويج لصكوك مقومة بالدولار حسبما أظهرته وثيقة من أحد البنوك المرتبة للصفقة.

وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء أن الناقلة الخليجية ستعقد اجتماعات مع مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط تنتهي في سنغافورة يوم 13 مارس آذار.

وقالت طيران الإمارات في بيان منفصل إن الصكوك ربما تصدر الأسبوع القادم وستكون بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار وستستخدم حصيلة البيع في تمويل أغراض عامة للشركة.

وعينت طيران الإمارات، المملوكة لحكومة دبي من خلال مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، سيتي وستاندرد تشارترد كمنسقين دوليين لبيع الصكوك المحتمل.

وإنضم البنكان في ترتيب الصفقة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي وبي.ان.بي باريبا وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان ونور بنك.

وأظهرت الوثيقة أن الصكوك، المتوقف إصدارها على أوضاع السوق، ستكون لأجل عشر سنوات وقابلة للاسترداد بعد خمس سنوات.

وأجرت طيران الإمارات أربعة إصدارات لسندات دولية حتى الآن بدأتها في 2011 حيث جمعت ما يزيد على 3.65 مليار دولار أكثر من نصفها من خلال صكوك بحسب بيان الشركة.