بنوك: دبي تصدر صكوكا دولارية لأجل 10 سنوات اليوم الثلاثاء

دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وثيقة من البنوك المرتبة لإصدار صكوك لحكومة دبي إن الحكومة فوضت خمسة بنوك لترتيب الإصدار القياسي المقوم بالدولار والذي قد يتحدد سعره في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.