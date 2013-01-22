بنوك: دبي تصدر صكوكا دولارية لأجل 10 سنوات اليوم الثلاثاء
دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وثيقة من البنوك المرتبة لإصدار صكوك لحكومة دبي إن الحكومة فوضت خمسة بنوك لترتيب الإصدار القياسي المقوم بالدولار والذي قد يتحدد سعره في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وقالت الوثيقة إن السعر الأولي للصكوك تحدد في أوائل الأربعة بالمئة. وغالبا لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.
وفوضت الإمارة بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي هولدنجز وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب العملية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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