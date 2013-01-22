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دبي تضيف شريحة تقليدية لأجل 30 عاما لإصدار صكوك استجابة للطلب

Tue Jan 22, 2013 1:17pm GMT
 
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دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - أضافت حكومة دبي التي تعتزم إصدار سندات إسلامية لأجل عشر سنوات بما لا يقل عن 500 مليون دولار اليوم الثلاثاء شريحة تقليدية لأجل 30 عاما نظرا لقوة الطلب.

وقالت البنوك المرتبة إن السعر الاسترشادي لسندات الثلاثين عاما تحدد في نطاق 5.375 إلى 5.5 بالمئة وإن السعر النهائي سيكون في حدود ذلك.

ويدير دفاتر الشريحة التقليدية من الطرح ستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 