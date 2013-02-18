صحيفة: طاقة أبوظبي تتطلع لسندات بقيمة 800 مليون دولار في مارس

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) - أفادت صحيفة إماراتية اليوم الإثنين أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) المملوكة لحكومة الإمارة تعتزم إصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار الشهر المقبل لإعادة تمويل مشروع كهرباء ومياه.

ونقلت صحيفة ذا ناشونال عن ستيفن كيرسلي المدير المالي لطاقة قوله إن حصيلة بيع السندات ستستخدم لإعادة تمويل ديون مصرفية مرتبطة بمشروع محطة كهرباء الشويهات 2.

وقال كيرسلي للصحيفة "نتوقع صفقة بالسوق في مارس. قد تكون بقيمة 800 مليون دولار."

وأضاف "السوق تبدو متحمسة للغاية لاستقبال سنداتنا ونتوقع اهتماما كبيرا لأنها صفقة مهمة للمنطقة."

كانت مصادر أبلغت رويترز في سبتمبر أيلول أن من المتوقع إصدار سندات في 2012 في إطار خطة اعادة تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار وأن القرار النهائي بشأن موعد الاصدار يتوقف على حصول الجهة المصدرة على تصنيف ائتماني.

وطاقة التي تصنيفها الائتماني ‭‭A‬‬ والمملوكة بنسبة 72.5 بالمئة لحكومة الإمارة اسم مألوف في أسواق السندات العالمية وستكون قادرة على الاقتراض بتكلفة منخفضة فيما ستكون صفقة سندات مشروعات نادرة بالمنطقة. وجمعت الشركة ملياري دولار من سندات على شريحتين في ديسمبر كانون الأول.

وقال كيرسلي "نعتقد أن بامكاننا الحصول على تسعير أفضل لكن من المهم للإمارة أيضا الحفاظ على نجاح خصخصة قطاع الطاقة."

وأضاف "ببناء سوق لمشروعات الكهرباء سيكون من السهل الحصول على تمويل وتستطيع البنوك تقليص تمويلاتها في المستقبل."