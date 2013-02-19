مقدمة 1-الدار: مبادلة تحول سندات إلى أسهم بسعر 1.75 درهم للسهم

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دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - قالت الدار العقارية التي تنوي الاندماج مع منافستها الأصغر صروح العقارية إن شركة مبادلة للتنمية أكبر مساهم فيها قامت بتحويل سندات في الشركة إلى أسهم لترفع رأسمالها نحو عشرة بالمئة.

وحولت مبادلة السندات بسعر 1.75 درهم للسهم.

وقالت الدار في بيان للبورصة إن راس مال الشركة ارتفع بعد التحويل إلى 4.48 مليار درهم (1.22 مليار دولار) من 4.085 مليار درهم.

وأغلق سهم الدار التي حصلت على إنقاذ بنحو عشرة مليارات دولار من حكومة أبوظبي خلال العامين المضايين عند 1.54 درهم في بورصة أبوظبي أمس الإثنين.

ونزل السهم 5.5 بالمئة منذ الموافقة على اتفاق الاندماج مع صروح الذي تدعمه الحكومة في 21 يناير كانون الثاني.

وأقرت أكبر شركتين عقاريتين في أبوظبي اتفاقا للاندماج من خلال مبادلة الأسهم بهدف انعاش القطاع العقاري المتداعي في الإمارة مما سيتمخض عن شركة تبلغ أصولها 13 مليار دولار.

وتعقد كل من الشركتين جمعية عمومية غير عادية لكي يصوت المساهمون على الاندماج المزمع في 21 فبراير شباط. ويدخل الاندماج حيز التنفيذ في 30 يونيو حزران.