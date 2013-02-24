أبوظبي التجاري يصدر سندات على شريحتين

دبي 24 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك أبوظبي التجاري في بيان اليوم الأحد إنه سيصدر سندات على شريحتين وسيستخدم جزءا منها لتعزيز معدلات رأس المال.

وسيصدر ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية سندات قياسية لأجل خمس سنوات وأخرى ثانوية لأجل عشر سنوات لتحسين المستوى الثاني من رأس المال أو ما يعرف برأس المال التكميلي.

وغالبا لا يقل حجم إصدار السندات القياسي عن 500 مليون دولار.

وأضاف البيان أن طرح الإصدار الدولاري سيكون "في المستقبل القريب وفقا للأوضاع السائدة في السوق."

وتريد البنوك الإمارتية هذا العام سداد قيمة رأس المال التكميلي الذي حصلت عليه في ذروة الأزمة المالية العالمية ويلجأ بعضها إلى سوق السندات لتفادي خدمة ديون باهظة التكلفة ومواجهة خطر "هاوية رأسمالية" مفاجئة في وقت لاحق.

ويستكمل بنك أبوظبي التجاري اجتماعات مع مستثمري السندات في سنغافورة غدا الاثنين بعد أن أتم بالفعل جولات ترويجية في سويسرا ولندن وهونج كونج.