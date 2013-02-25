أبوظبي التجاري يحدد السعر الاسترشادي الأولي لسندات على شريحتين

دبي 25 فبراير شباط (رويترز) - قالت بنوك اليوم الاثنين إن بنك أبوظبي التجاري أعلن السعر الاسترشادي الأولي لإصدار سندات على شريحتين ومن المتوقع صدور السعر النهائي هذا الأسبوع.