المدير المالي: بنك الخليج الأول يتوقع نمو محفظة القروض 10% في 2013

دبي 27 فبراير شباط (رويترز) - قال كريم القروي المدير المالي لبنك الخليج الأول ثاني أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء إن البنك يتوقع نمو محفظة قروضه عشرة في المئة هذا العام مع زيادة الطلب من المستهلكين والكيانات الحكومية.

وقال القروي للصحفيين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للبنك في أبوظبي إن الزيادة المتوقعة في الإقراض ستتحرك بشكل رئيسي بفعل الكيانات المرتبطة بالحكومة والأنشطة الدولية وأنشطة التجزئة.

وأعلن البنك عن زيادة قدرها 9.5 في المئة في محفظة قروضه في كل من عامي 2011 و2012.