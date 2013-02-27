مقدمة 1-المدير المالي: بنك الخليج الأول يتوقع نمو محفظة القروض 10% في 2013

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أبوظبي 27 فبراير شباط (رويترز) - قال كريم القروي المدير المالي لبنك الخليج الأول ثاني أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء إن البنك يتوقع نمو محفظة قروضه عشرة في المئة هذا العام مع زيادة الطلب من المستهلكين والكيانات الحكومية.

وقال القروي للصحفيين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للبنك في أبوظبي إن الزيادة المتوقعة في الإقراض ستتحرك بشكل رئيسي بفعل الكيانات المرتبطة بالحكومة والأنشطة الدولية وأنشطة التجزئة.

وأعلن البنك عن زيادة قدرها 9.5 في المئة في محفظة قروضه في كل من عامي 2011 و2012.

وحقق بنك الخليج الأول صافي أرباح قدره 1.15 مليار درهم (313.1 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعا من 1.02 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2011. وبلغ صافي الأرباح لعام 2012 بأكمله 4.15 مليار درهم مرتفعا 12 في المئة عن 2011.

ويستهدف بنك الخليج الأول التوسع في آسيا على وجه الخصوص نظرا لتدفقات التجارة القوية المرتبطة بالنفط وتقدم بطلب للحصول على ترخيص بفتح مكتب تمثيل في كوريا الجنوبية والصين.