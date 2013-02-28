أبوظبي الوطني يتطلع إلى تركيا وآسيا لترتيب إصدارات سندات جديدة

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 28 فبراير شباط (رويترز) - قال مصرفي كبير اليوم الخميس إن بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك إماراتي من حيث القيمة السوقية يسعى لتعزيز أنشطته في ترتيب إصدارات السندات خارج سوقه التقليدية في الشرق الأوسط مستهدفا آسيا وتركيا.

وقال فواز أبو سنينة رئيس قسم أسواق رأس المال في البنك لرويترز على هامش مؤتمر مالي إن أبوظبي الوطني يتطلع لإكمال أربع أو خمس صفقات بنهاية النصف الأول من العام.

وردا على سؤال عن الأسواق المستهدفة قال أبو سنينة إن الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج ستظل سوقا رئيسية لكن البنك يتطلع إلى أبعد من ذلك.

وقال "تركيا وآسيا أسواق جيدة لديها إمكانات وفيها شركات تسعى بجدية للإصدار." ورفض التعليق على تفويضات محددة لأنه لم يتم إعلانها بعد.

وبنك أبوظبي الوطني هو أنشط بنك إقليمي في أسواق رأس المال من حيث عدد الصفقات المرتبة. وارتفع البنك إلى المركز الرابع في تصنيف تومسون رويترز لمرتبي سندات الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط في 2012 إذ انه أكمل 18 صفقة بعد أن كان في المركز التاسع عشر في العام السابق.

وقال أبو سنينة إنه يتوقع أن يعمل البنك على عدد مماثل من الصفقات في 2013 بأكمله.

ويشارك أبوظبي الوطني - الذي تملك حكومة الإمارة أغلبية أسهمه - في ترتيب معظم إصدارات السندات الكبرى من الكيانات المرتبطة بالحكومة.