مقدمة 1- طيران الإمارات تخطط لإصدار سندات للمرة الثانية هذا العام

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من راشنا اوبال

دبي 6 مارس آذار (رويترز) - قالت بنوك اليوم الأربعاء إن طيران الإمارات الناقلة الرئيسية لإمارة دبي فوضت ستة بنوك لترتيب إصدار صكوك قياسي محتمل بالدولار سيكون ثاني صفقة سندات للشركة هذا العام.

وفوضت الشركة المملوكة لحكومة دبي بنوك سيتي جروب وستاندرد تشارترد وأبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال لإدارة الطرح المزمع.

وتستفيد دبي التي تتعافى من أزمتها العقارية التي اندلعت عام 2009 من تحسن معنويات المستثمرين تجاهها ووفرة السيولة بسوق الصكوك الإسلامية في جمع تمويل لشركاتها الحكومية بأسعار منخفضة نسبيا.

وأبلغت مصادر مطلعة رويترز الأسبوع الماضي أن مؤسسة دبي للاستثمارت الحكومية الذراع الاستثمارية الرئيسية للإمارة تعقد محادثات مع بنوك لإصدار أول سندات إسلامية.

وجمعت إمارة دبي مبلغ 1.25 مليار دولار في يناير كانون الثاني من سندات على شريحتين منها شريحة إسلامية بقيمة 750 مليون دولار وحظي الإصدار بإقبال فاق المعروض.

وعادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الأسبوع الماضي إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب تجاوز العامين. وجذب إصدارها الإسلامي الذي بلغت قيمته مليار دولار طلبات اكتتاب بخمسة مليارات دولار وتم تخصيص نحو 65 في المئة منه لمستثمرين بالشرق الأوسط. وأصدرت الهيئة الصكوك الخمسية بهامش ربح ثلاثة في المئة.