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طيران الإمارات تطلق صكوكا بمليار دولار

Tue Mar 12, 2013 12:10pm GMT
 
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دبي 12 مارس آذار (رويترز) - قالت بنوك إن طيران الإمارات أطلقت سندات إسلامية بقيمة مليار دولار اليوم الثلاثاء وذلك عند الحد الأدنى لنطاق السعر الاسترشادي.

وبلغ متوسط الأجل المرجح للصكوك التي تستحق في 2023 خمس سنوات والسعر 300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لخمس سنوات.

ويتولى ترتيب الإصدار سيتي جروب وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 