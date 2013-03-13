Tue 8 Aug 2017 | 23:11 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

طاقة الإماراتية تتوقع إصدار سندات لتمويل مشروع في الربع/2

Wed Mar 13, 2013 6:53am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 12 مارس آذار (رويترز) - قال المدير المالي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الأربعاء إنه يتوقع أن تصدر الشركة المملوكة للإمارة سندات بقيمة 800 مليون دولار لتمويل مشروع محطة الشويهات 2 للكهرباء والمياه في الربع الثاني من العام.

وقال المدير المالي ستيفن كيرسلي في مؤتمر بالهاتف لمناقشة النتائج السنوية للشركة "سيحدث ذلك خلال الربع الثاني."

وتابع "لدينا تصنيف استرشادي ولدينا نموذج لاتفاق إعادة تمويل ولدينا الوثائق ونحن جاهزون. علينا فقط أن نجتاز المراحل النهائية من التفاوض مع المجموعة المقرضة وهو ما نأمل أن يتم في الأسابيع القليلة المقبلة وبعد ذلك يمكنكم أن تترقبونا في السوق." (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 