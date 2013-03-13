طاقة الإماراتية تتوقع إصدار سندات لتمويل مشروع في الربع/2

دبي 12 مارس آذار (رويترز) - قال المدير المالي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الأربعاء إنه يتوقع أن تصدر الشركة المملوكة للإمارة سندات بقيمة 800 مليون دولار لتمويل مشروع محطة الشويهات 2 للكهرباء والمياه في الربع الثاني من العام.

وتابع "لدينا تصنيف استرشادي ولدينا نموذج لاتفاق إعادة تمويل ولدينا الوثائق ونحن جاهزون. علينا فقط أن نجتاز المراحل النهائية من التفاوض مع المجموعة المقرضة وهو ما نأمل أن يتم في الأسابيع القليلة المقبلة وبعد ذلك يمكنكم أن تترقبونا في السوق." (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)