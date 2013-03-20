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ملخص-أرابتك الإماراتية ستجمع 650 مليون دولار من إصدار حقوق هذا العام

Wed Mar 20, 2013 11:12am GMT
 
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دبي 20 مارس آذار (رويترز) - شركة أرابتك القابضة:

* تقول في بيان إنها تنوي جمع 650 مليون دولار من إصدار حقوق هذا العام.

* قد تجمع 650 مليون دولار أخرى من إصدار حقوق في 2014 وقد تبيع سندات بقيمة 450 مليون دولار في نهاية العام.

* تعلن عن خطة خمسية استراتيجية تشمل تحقيق نمو بالموارد الذاتية وعمليات استحواذ.

* تقول إنها بلغت مرحلة متقدمة في عملية تعيين مدير مالي ومدير عمليات جديدين.

* تعين إياد عبد الرحيم مديرا ماليا لقطاع التشييد. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 