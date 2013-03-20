الإمارات دبي الوطني يختار بنوكا لترتيب إصدار سندات محتمل

دبي 20 مارس آذار (رويترز) - اختار بنك الإمارات دبي الوطني عدة بنوك لترتيب لقاءات مع المستثمرين في أوروبا وآسيا قبل إصدار محتمل لسندات ثانوية بالحجم القياسي لتعزيز رأس المال التكميلي.

وقالت البنوك المرتبة إن الإمارات دبي الوطني - أكبر بنوك دبي من حيث القيمة السوقية - فوض نفسه مع سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد وسوسيتيه جنرال وجيه.بي مورجان لترتيب الجولة الترويجية التي تبدأ في 22 مارس آذار.

وتسعى البنوك في الإمارات العربية المتحدة هذا العام لسداد رؤوس أموال من المستوى الثاني حصلت عليها في أوج الأزمة المالية العالمية ولجأ بعضها إلى سوق السندات لتجنب خدمة هذه الديون بتكاليف باهظة.