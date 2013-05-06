دبي التجاري يفوض بنوكا لإصدار سندات دولارية محتمل

دبي 6 مايو أيار (رويترز) - قال بنك دبي التجاري في بيان اليوم الاثنين إنه فوض ثلاثة بنوك لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبيل إصدار سندات دولارية محتمل بالحجم القياسي.

ووقع اختيار البنك على سيتي جروب واتش.اس.بي.سي هولدنجز وبنك أبوظبي الوطني لترتيب الاجتماعات التي تبدأ في سنغافورة يوم التاسع من مايو أيار حسبما أفاد جدول للجولات الترويجية اطلعت عليه رويترز.

وقال بيتر بالتوسن الرئيس التنفيذي للبنك في البيان "هذا البرنامج سوف يزيد من قدرة البنك على الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة والتي قد تنشأ من خلال التحسن المستمر للاقتصاد في دولة الإمارات."