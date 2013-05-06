مقدمة 1-دبي التجاري يعتزم إصدار سندات للمرة الأولى

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دبي 6 مايو أيار (رويترز) - يعتزم بنك دبي التجاري دخول أسواق السندات العالمية بإصدار سندات مقومة بالدولار للمرة الأولى ليستفيد من التسعير الجذاب مع تجدد ثقة المستثمرين في إمارة دبي.

وعززت البنوك الخليجية مبيعاتها من السندات هذا العام مع إقبال المستثمرين الكبير على السندات التي تصدرها المؤسسات المالية الاقليمية. وأصدرت البنوك سندات مقومة بالدولار تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار هذا العام.

وبلغ إجمالي السندات الدولارية التي صدرت منذ مطلع العام في منطقة الخليج نحو 12 مليار دولار.

وقال البنك في بيان اليوم الاثنين إنه فوض سيتي جروب واتش.اس.بي.سي هولدنجز وبنك أبوظبي الوطني لترتيب اجتماعات مع مستثمرين تبدأ يوم التاسع من مايو أيار قبل بيع السندات.

وقد يعقب ذلك القيام بإصدار سندات قياسي بناء على ظروف السوق. وغالبا لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

وقال بيتر بالتوسن الرئيس التنفيذي للبنك في البيان "هذا البرنامج سوف يزيد من قدرة البنك على الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة والتي قد تنشأ من خلال التحسن المستمر للاقتصاد في دولة الإمارات."