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تصحيح رسمي-مسؤول تنفيذي: مجموعة دبي تتوقع إتمام إعادة الهيكلة خلال 6 أسابيع

Thu May 9, 2013 10:38am GMT
 
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(لحذف الإشارة إلى تملك الدائنين لحصة في مجموعة دبي بعد تصحيح الشركة لبيان سابق)

دبي 9 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لدبي القابضة في مقابلة اليوم الخميس إن مجموعة دبي ستنفصل عنها لتصبح شركة مستقلة بعد إعادة هيكلة مزمعة لديون بقيمة عشرة مليارات دولار.

وقال أحمد بن بيات إن مجموعة دبي - وهي وحدة لدبي القابضة الذراع الاستثمارية لحاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - تتوقع توقيع اتفاق مع دائنيها بشأن إعادة هيكلة الديون في غضون ستة أسابيع.

وأضاف أنه بعد إعادة الهيكلة سيضم مجلس إدارة مجموعة دبي ممثلين للبنوك الدائنة والمساهمين وأعضاء مستقلين. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير إيهاب فاروق)
 