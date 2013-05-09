مقدمة 2-مجموعة دبي تتوقع إتمام إعادة الهيكلة خلال 6 أسابيع

(لإضافة تفاصيل)

من ميرنا سليمان

دبي 9 مايو أيار (رويترز) - قالت مجموعة دبي اليوم الخميس انها تتوقع إعادة هيكلة ديون بقيمة عشرة مليارات دولار في غضون أسابيع وهو ما يؤكد تعافي الإمارة من أزمة مالية كادت تدفع بها إلى التخلف عن سداد ديونها.

وكانت مجموعة دبي - وهي وحدة لدبي القابضة الذراع الاستثمارية لحاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- تجري محادثات مع البنوك الدائنة منذ ثلاث سنوات منذ أن أضرت أزمة الائتمان العالمية بقيمة أصولها.

وأرسلت شروط الاتفاق المقترح وهو آخر إعادة هيكلة كبرى للديون مرتبطة بأزمة دبي المالية في عام 2009 للبنوك الدائنة للموافقة النهائية عليها.

وقال‭‭‭ ‬‬‬فاضل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي في بيان مقتضب إن المجموعة تقترب الآن من استكمال الاتفاق وهي على ثقة ان جميع الأطراف ستتعاون معها على استكمال إعادة الهيكلة بحلول أوائل فصل الصيف.

وأكدت مصادر من القطاع المصرفي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية المسألة انهم يقتربون من الاتفاق على خطط تؤخر السداد لمدد تصل إلى 12 عاما وإعطاء الدائنين مقاعد في مجلس الإدارة لكنهم حذروا من أن الاتفاق لم يبرم بعد.

وقال مصدر "البديل هو رفض الصفقة... لكن سيتعين على البنوك أن تسأل نفسها .. هل سيكون فشلها أمرا طيبا لنا ولدبي؟.."