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مسؤول بصندوق النقد يقول ديون دبي لا تبعث على القلق

Tue May 21, 2013 7:25am GMT
 
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دبي 21 مايو أيار (رويترز) - قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الصندوق غير قلق بشأن قدرة دبي على خدمة ديونها.

وبحسب تقديرات لستاندرد تشارترد يبلغ حجم التزامات الديون على دبي وكياناتها شبه الحكومية نحو 48 مليار دولار بين عامي 2014 و2016.

كان مسؤول رفيع بالحكومة قال في وقت سابق من مايو أيار إن الإمارة تدرس طرقا بديلة لسداد ديونها في حالة عدم بيع أصول. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 